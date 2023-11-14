وكيل «صحة قنا» يتفقد المستشفى العام

ترأس الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة في قنا، لجنة مكبرة لفحص العمل بمستشفي قنا العام، استكمالاً لمنهجية المتابعة البناءة لمنظومة القطاع الصحي والتي تتبناها فرق الإشراف والمتابعة بمديرية الصحة بهدف تقييم سير العمل والوقوف بصورة صحيحة على المعوقات وطرح خطط الإصلاح والتطوير

منظومة القطاع الصحي

وتفقد الدكتور بدران الأقسام المختلفة بالمستشفى لمتابعة سير العمل، والتأكد من انضباط الفرق الطبية في تقديم الخدمات الطبية المناسبة.

واستمرت جولة «بدران» لتفقد العناية المركزة ووحدة عائشة المرزوق للمناظير بالمستشفى.

كما تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشددا على ضرورة بذل أقصى جهد في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ.