النجمة العالمية لوبيتا نيانجو منتجة تنفيذية للفيلم السوداني «وداعا جول»

انضمت النجمة العالمية الأمريكية ذات الأصول الكينية لوبيتا نوينجو لفريق عمل الفيلم السوداني «وداعا جوليا» لتصبح منتجة تنفيذية في الفيلم.

لوبيتا كانت قد فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم «12 عاما من العبودية»، ولعبت بطولة بلاك بانثر لوبيتا، قالت إنها فخورة بتمثيل الفيلم في مشواره القادم في الولايات المتحدة وفي سباق الأوسكار، خصوصًا أن الفيلم يعبر بعمق وشاعرية عما حدث ويحدث في السودان.

تفاصيل فيلم وداعا جوليا

الفيلم تمثله في أمريكا الشمالية شركة CAA Creative Artist Agency ويتولى توزيعه هناك المصري علي العربي، الذي كان قد حصل من خلال شركته المصرية الأمريكية ambient light على حقوق توزيع الفيلم في أمريكا الشمالية وهو الفيلم الذي تم عرضه عالميا لأول مرة في الدورة ال 76 بمهرجان كان السينمائي الدولي في قسم نظرة ما وهو أول فيلم سوداني في التاريخ يشارك في هذا القسم الهام.

وحاز على جائزة الحرية وعلى 12 جائزة من مهرجنات عالمية أخرى.

الفيلم للمخرج والمؤلف محمد كردفاني هو أول فيلم سوداني يشارك في قسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي، تدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم بطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم نزار جمعة وقير دويني، ويعرض حاليا في دور العرض السينمائية المصرية والفرنسية محققاً نجاحًا كبيرا.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج والمنتج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين.