عاجل.. عقوبة صادمة من الكاف ضد الأهلي بعد خسارة الدوري الأفريقي

خصم الاتحاد الأفريقي «كاف»، جزء من مكافأة النادي الأهلي المالية في بطولة الدوري الأفريقي، بعد أيام من انتهاء النسخة الأولى للمسابقة، بتتويج فريق صن داونز الجنوب أفريقي باللقب، على حساب نظيره الوداد المغربي، بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب المباراة النهائية.

«كاف» يخصم 4 ملايين جنيه من مكافأت الأهلي في الدوري الأفريقي

وعلم «الوطن سبورت» أن الاتحاد الأفريقي خصم 120 ألف دولار من النادي الأهلي، ما يعادل «4 ملايين جنيه مصري» من قيمة المكافأة المالية الخاصة بالمارد الأحمر، وهي مليون و700 ألف دولار نظير وصوله للدور نصف النهائي ببطولة الدوري الأفريقي.

ويأتي القرار بخصم مبلغ 4 ملايين جنيه مصري من قيمة المكافأة المالية للنادي الأهلي في الدوري الأفريقي، وفقا لما اتخذته لجنة الانضباط بـ«كاف» في الأيام الماضية، بتوقيع عقوبات ضد «الأحمر» بسبب تجاوزات الجماهير خلال مواجهة الإياب بنصف نهائي البطولة، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، على ستاد القاهرة الدولي.

ماذا فعل الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي بنسختها الأولى؟

ولعب النادي الأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري الأفريقي بالنسخة الأولى، مع سيمبا وتعادل ذهابا 2-2، وإيابا 1-1 بربع النهائي، والتقى صن داونز في نصف النهائي، وخسر ذهابا 1-0، وإيابا تعادل بنتيجة سلبية ليودع البطولة من الدور قبل النهائي.

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