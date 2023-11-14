مراسل إكسترا نيوز: أمريكا أعلنت إرسال 4 طائرات مساعدات للفلسطينيين

قال كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز: «كان هناك اليوم زيارة لنائبة وزير خارجية أمريكا للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان (أوزرا زيا) أكدت وجود التوثيق ما بين الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية على تسريع وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة».

وتابع أن نائبة وزير خارجية أمريكا للأمن المدني، قالت: «إن أمريكا سترسل أربع طائرات مساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، كما أوضحت أن بلادها تعي تمامًا الوضع في الأراضي الفلسطينية، كما تم تخصيص 100 مليون دولار للأشقاء في قطاع غزة».

وأكد أن الأوضاع في مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر تبرز مدى المجهود المبذول من الدولة المصرية وكل قطاعاتها ومؤسساتها ولا سيما الهلال الأحمر، المسؤول عن استلام المساعدات من مختلف دول العالم، وتخزينها في المخازن داخل العريش التي يصل عددها إلى 7 مخازن.