عاجل| مفاجأة.. تأكد رحيل 3 لاعبين عن الأهلي في يناير المقبل

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في شهر يناير 2024، بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك 3 لاعبين من صفوف الأهلي سيرحلون عن صفوف الفريق، بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني في الفترة الماضية، ويبحث الثلاثي عن فرص المشاركة خارج القلعة الحمراء.

تفاصيل رحيل 3 لاعبين عن الأهلي في يناير

وجاء صلاح محسن على رأس قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير، بعدما رفض فكرة الاستمرار، نظرًا لرغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مهاجم جديد في يناير.

ويرفض صلاح محسن أن يكون المهاجم رقم 4 في الترتيب، بعد كل من: موديست وكهربا والمهاجم المحلي الجديد، الذي يسعى الأهلي للتعاقد معه في يناير.

فيما يرغب التونسي محمد الضاوي كريستو في الرحيل أيضًا، بحثًا عن فرصة حقيقة للمشاركة، بعدما استبعد اللاعب تمامًا من تشكيل الأهلي في الموسم الماضي والحالي أيضا.

وعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي مؤخرًا، وطلب ضرورة الرحيل في يناير، ولو على سبيل الإعارة لإثبات قدراته.

رحيل حارس الأهلي في يناير

ويأتي اللاعب الأخير الذي طلب الرحيل، هو حمزة علاء، حارس الفريق والمنتخب الأولمبي؛ إذ يرغب في الخروج معارًا، للحصول على فرصة المشاركة، والتألق خارج القلعة الحمراء، خاصة أنه أصبح الحارس الرابع خلفًا لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

وكان حمزة علاء الحارس الثالث في ترتيب حراس الأهلي، قبل أن يصبح رقم 4، بقرار من الجهاز الفني للفريق.