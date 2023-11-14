«الغردقة» تبحث نقل الورش من المناطق السكنية إلى الحرفيين

تبحث أجهزة مدينة الغردقة آليات نقل الورش من حيز المناطق السكنية إلى منطقة الحرفيين غرب المدينة بالطريق الدائري الأوسط للقضاء على الضوضاء والتلوث وللحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية، وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

نقل ورش الغردقة من المناطق السكنية إلى الحرفيين

وفي هذا الإطار عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مسؤولي هيئة الأوقاف المصرية ومدير الأوقاف بالبحر الأحمر لمناقشة آليات التعاقد مع أصحاب الورش المخصص لهم ورش بمنطقة الحرفيين، وذلك بهدف تسريع إجراءات نقل الورش من حيز المناطق السكنية للقضاء على الضوضاء والتلوث إلى منطقة الحرفيين بجانب التيسير في إجراءات التعاقد للمستحقين من أصحاب الورش وبما يحقق الصالح العام.

مدينة الحرفيين بالغردقة

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنمدينة الحرفيين تم إنشاؤها بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة على مساحة ستون فدانا، بتكلفة 350‪ مليون جنيه

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء مدينة الحرفيين بالغردقة للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة صديقة للبيئة.