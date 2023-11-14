عاجل| توقف مباراة سلة الأهلي والزمالك بعد مشادة بين الجمهور واللاعبين

دخل عدد من جماهير نادي الزمالك المتواجدة في صالة النادي الأبيض في ميت عقبة، في مشادة كلامية مع لاعبي فريق كرة السلة بالنادي الأهلي والجهاز الفني بالفريق الأحمر، خلال اللقاء الذي يجمع سلة الأهلي والزمالك في ذهاب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، وتقام المباراة على صالة نادي الزمالك.

جاء ذلك بعد قيام حكم المباراة بطرد الإسباني أوجستي بوش، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على الحكم لعدم احتسابه ثنائية لـ عمرو الجندي لاعب الأهلي.

وتوقفت المباراة بأمر حكم اللقاء لحين تهدئة الأمور تمامًا بين الجانبين، وهو ما حدث في نهاية المطاف.

مشوار الفريقين قبل دور الثمانية

كان فريق السلة بالنادي الأهلي نجح في الصعود لهذا الدور من البطولة، بعد الفوز على القناة، بينما تغلب فريق الزمالك على نظيره الطيران.