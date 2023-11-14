الشهابي: توجيه السيسي بتوفير إمدادات لغزة تؤكد اهتمامه بتخفيف معاناة الأشقاء

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني هو تأكيد على دور مصر القائد لأمتها العربية وقيامها به فى كل الأوقات وفي كل الظروف، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الشديدة لم تمنع مصر من مساعدة الأهل فى غزة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.

دور مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساعدة الإغاثية والطبية المصرية هى الأضخم والأكبر بين كل المساعدات التى أرسلتها الدول الشقيقة والصديقة.

إشادة بتوجيه الرئيس السيسي

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن توجيه الرئيس السيسى بإرسال قافلات إغاثة جديدة مملوءة بالسلع الغذائية المتنوعة تقدر حمولتها بـ650 محطنا تؤكد مشاعر الرئيس واهتمامه بتخفيف معاناة الأشقاء فى غزة الصامدة، مضيفًا أنها أكدت من جديد ما أكدته التاريخ والجغرافيا من مصر قائدة العرب وأن رئيسها هو زعيم العرب.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.