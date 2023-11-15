أم تشكو عقوق ابنها.. وأمين الفتوى يرد: من الكبائر

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى «فوزية»، تشكو عقوق ابنها لها، وإساءته معاملتها، ليصل العقوق مداه بالشتم والسب، لتسأل: «ماذا تفعل؟».

«عبد السميع»: العقوق مخالف لأوامر الله في القرآن والسُّنة

وأوضح «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مسألة العقوق أصبحت منتشرة بشكل كبير، خاصةً فيما يتعلق بتقصير الأولاد في حق الوالدين، مؤكداً مخالفة مرتكبه لأوامر الله - عز وجل، وارتكابه كبيرة من الكبائر.

العاق لن ينجو من إثم عقوقه يوم الدين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لا يمكن للإنسان العاق أن ينجو في الآخرة من إثم عقوقه، ولا يوجد أمر أو عمل يعدل بر الوالدين، غير الإيمان بالله والصلاة، وهنا نناشد الابن الكريم إنه أن يحسن معاملة أمه وأبوه، أو من كان منهما على قيد الحياة».