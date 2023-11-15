قيادي بمنظمة التحرير عن دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة: إرهاب وعنصرية

رد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول تهجير الفلسطينيين.

التصريحات تمثل إرهاب دولة ودعوة عنصرية وتشريعا للقتل والتدمير

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه التصريحات تمثل إرهاب دولة ودعوة عنصرية وتشريعا للقتل والتدمير.

وكان المتطرف سموتريتش قد كتب في تغريدة على منصة «إكس» أن الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

الاحتلال يقتحم قرية ويداهم منازل المواطنين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من طريق كفر اللبد، وداهمت منازل المواطنين في الحي الشرقي منها، وفتشتها وأخضعت أصحابها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة في الأراضي الزراعية الواصلة ما بين بلدة كفر اللبد وقرية شوفة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية الرئيسة والفرعية، بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية منذ الثالث من الشهر الجاري، وعزلتها عن محيطها الخارجي.

واستشهد 7 فلسطنيين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم، في عدوان شنه الاحتلال على مدينة ومخيم طولكرم، لترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في المحافظة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 شهيدا.