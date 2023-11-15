خريطة قطع المياه في عدة محافظات اليوم.. متى ستعود الخدمة؟

تنفذ عدة شركات مياه، اليوم الأربعاء، عمليات الصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات بمحطات المياه التابعة لها، لتقديم خدمة أفضل لعملائها، بعدة قرى ومدن ما يترتب عليه قطع الخدمة بعدد من الأماكن خلال الفترة الصباحية.

وتهيب شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الأربعاء بتوفير مياه فترة الانقطاع خاصة المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الأربعاء، وفقا لشركات المياه كالتالي:

أماكن قطع المياه في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، غسل المروقات وتطهير الخزانات لإجراء الصيانة الدورية في عدة قرى بـ8 مراكز هى مركز شبين الكوم، ومركز الشهداء، ومركزبركة السبع، ومركز تلا، ومركز الباجور ومركز قويسنا ومركز أشمون ومركز منوف بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

مواعيد قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد توقف محطة مرشحات منفلوط لمدة 7 ساعات متتالية ابتداءا من الساعة 11 ليلا فجر يوم الأربعاء مما يؤدى لضعف بالمياه فى مدينة منفلوط وقراها.

قطع المياه اليوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بضعف المياه ببعدة قرى فى مركز طما من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية بمحطة الكهرباء.