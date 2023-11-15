يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعدسته.. من هو المصور الفلسطيني معتز العزايزة؟

منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يعكف المصور الفلسطيني الشاب معتز العزايزة، على توثيق الأحداث في الداخل الفلسطيني بعدسته الخاصة، لينقل للعالم آثار العدوان الغاشم، إذ ينشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور ومقاطع الفيديو من يوم لآخر، ويخرج في بث مباشر يتحدث فيه عن آخر التطورات.

وذاع صيت المصور الفلسطيني معتز العزايزة في كل أنحاء العالم بعد تعرض أسرته للقصف في دير البلح، ما أدى إلى استشهادهم، وحينها خرج في مقطع فيديو نشره على صفحته بـ«انستجرام»، وكانت تعبيرات الحزن والصدمة واضحة على وجهه، ما تسبب بانتشار المقطع على نطاق واسع، وبات العديد من المشاهير والمؤثرين العالميين يتابعونه ويعيدون نشر فيديوهاته.

من هو معتز العزايزة؟

يعد معتز العزايزة مصور فوتوجرافي فلسطيني، وهو متطوع باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وساهم في إسعاف وعلاج العديد من الأطفال والمدنيين جراء قصف غزة.

قام الصحفي معتز العزايزة بتغطية العدوان الحالي على غزة منذ اليوم الأول ووثق بعدسته صوراً وفيديوهات تبرز تأثير القصف الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين.

تعرضت أسرته للقصف، وفقد أفراد أسرته في دير البلح جراء قصف إسرائيلي على منزله.

كان يأمل التجول والسفر بين دول العالم، وشعاره على انستجرام «سافرت صوري حول العالم لكن قدمي لم تستطع لمس وطني».

معتز العزايزة لا يعمل لصالح أحد

وأكد معتز العزايزة، في أكثر من فيديو، أنه مصور حر لا يعمل لصالح أي وكالة إخبارية أو جماعة أو هيئة، وإنما يقوم بالتصويو والتوثيق لنفسه فقط، ويؤكد في كل مرة أنه كان يحلم بأن يجوب العالم بعدسته الخاصة وممارسة هوايتة في التصوير، لكنه لم يحقق ذلك.