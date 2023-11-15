هل يمكن تملك شقق الإيجار من الحكومة بعد 7 سنوات؟.. اعرف التفاصيل

هل يمكن تملك الوحدات السكنية التي أعلنتها الحكومة لأول مرة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بعد انتهاء مدة الإيجار، وكيف ذلك؟، أسئلة تراود محدودي الدخل ممن يسعون للحصول على شقق في المشروع، المقرر طرحه قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الحكومة، قد أعلنت طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار، حرصًا من الدولة على توفير الشقق بقيمة إيجار مدعومة، كما أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيكون هو المنوط بتوقيع العقود وتحصيل الإيجارات من العملاء، والعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية.

هل يمكن تملك الوحدة بعد نهاية فترة الإيجار؟

ووفقا لما يتم تطبيقه وتنفيذه رسميًا، فإنه لا يمكن تملك المواطن للوحدة السكنية بنهاية الفترة الإيجارية والمحددة بـ7 سنوات، وذلك بناءً على المعلن رسميًا في قرارات مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إذ سيلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

وتشمل الوحدات السكنية المقرر طرحها، 1000 وحدة سكنية ضمن برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد، مع اشتراط زيادة سنوية على قيمة الإيجار بنسبة 7%، وهذا كمشروع أولي تجريبي، ومن المقرر أنّ تتعاقد الحكومة مع شركة خدمات مالية لتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار.

أماكن طرح الشقق بنظام الإيجار

ووفقًا للمعلن رسميًا من مجلس الوزراء، فإن أماكن طرح الشقق الإيجارية ستكون في 4 محافظات مختلفة «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف»، وبمساحات شقق مكونة من 75 مترًا مربعًا، وأخرى مكونة من 90 مترًا مربعًا.

أسعار الوحدات السكنية الإيجارية

- الشقة المكونة من 75 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.

- الشقة المكونة من 90 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.

الفئات المستحقة للحصول على الإيجار

- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.

- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.

- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.

- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، لكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.