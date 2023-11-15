وزير التجارة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات مع 3 دول أفريقية

ناقش أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول، قبيل اختتام فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بالقاهرة، كما تطرق اللقاء إلى بعض القيود الاستثنائية التي فرضتها كينيا مؤخرا على وارداتها من الخارج وتضررت منها الصادرات المصرية.

وقال وزير التجارة والصناعة، إنّ لقاءه مع وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية ريبيكا ميانو، تناول تأكيد الجانب المصري على أهمية الإسراع بتنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محورا أساسيا من محاور زيادة معدلات التجارة البينية الأفريقية.

وأكد سمير في لقاءه مع وزير التجارة والصناعة الرواندي جين كريسيستومي، ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ بشكل كامل، كما طالب الجانب الرواندي بموافاة الوزارة بقائمة أهم المعارض المنظمة في رواندا، لحثّ الشركات المصرية على الاشتراك فيها بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ورواندا.

وبحث وزير التجارة والصناعة، مع نظيره في ساحل العاج سليمان ديارا سوبا، حجم التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار، وأهمية العمل على زيادته في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها ساحل العاج من حيث الناتج القومي الإجمالي والثروات الطبيعية.

وأوضح سمير رغبة الجانب المصري في عقد اللجنة التجارية المصرية الايفوارية المشتركة في أقرب وقت ممكن، مرحباً ببحث فرص استيراد المنتجات الايفوارية المتميزة.

والتقى الوزير سمير سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية وامكيلي ميني، حيث تناول اللقاء ضرورة التعجيل بتنفيذ وتفعيل الاتفاقية بما يسهم في زيادة مستويات التجارة البينية الأفريقية الحالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقارة، مؤكدا أهمية العمل على تحديث البنية التحتية الأفريقية من الطرق الرئيسية والمحاور الطولية والعرضية التي تربط أجزاء القارة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي تعزز المناخ المواتي لتفعيل الاتفاقية.

كما التقى الوزير سمير، السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تفعيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وفي ختام لقاءاته، التقى الوزير سمير، باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، حيث استعرض الاجتماع أهم البرامج التي ينفذها مركز التجارة العالمي مع مصر.

وفي سياق متصل، نظم جهاز التمثيل التجاري فعاليات اليوم الوطني المصري في إطار فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، تحت رعاية الوزير سمير بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال المصري وممثلي السفارات الأجنبية والأفريقية.

وتضمنت فعاليات اليوم الوطني، كلمات افتتاحية لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وكذا الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، كما تضمنت الفعاليات عروضا تقديمية لعدد من القطاعات الرائدة في مصر وقصص نجاح بعض الشركات الممثلة لهذه القطاعات في أفريقيا.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني بجلسة نقاشية حول «منطقة التجارة الحرة الأفريقية بين الأثر والتطبيق» شارك فيها وزير التجارة، ورئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، وكانايو أواني نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية ومبعوث رئيس الجمهورية لدى النيباد، الذي أدار الجلسة، والسيدة ناردوس بيكيلي المدير التنفيذي للوكالة الأفريقية للتنمية AUDA-EPAD، والدكتورة مني الجرف مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.