في 10 نقاط تعرف على تفاصيل المجمع الطبي لجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، العمل على إنشاء المجمع الطبي المتكامل لتقديم كل الخدمات العلاجية للمواطنين بمختلف المحافظات وفقاً للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان.

مستشفيات جامعة حلوان

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن المجمع الطبي المتكامل لجامعة حلوان الذي يجرى تنفيذه :

- 112000 متر تم تخصيصها للمجمع الطبي داخل الحرم الجامعي

- يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع طبي سعة 1600 سرير

- يتم التشغيل على أربع مراحل لتشمل كل مرحلة عدد 200 سرير

- لافتتاح خلال عام 2025

- سيخدم المجمع أكثر من 8 ملايين مواطن بجنوب القاهرة وشمال بني سويف والجنوب الغربي للجيزة

- المجمع سيقدم رعاية طبية في مختلف التخصصات

- توفير المجال التعليمي والتدريب المتكامل لطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلوم، وأطباء الامتياز، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب التخصصات الطبية المساعدة.

- تم الانتهاء من مراحل تطوير مستشفى بدر الجامعي الذي يخدم نصف مليون مواطن بمدينة بدر والمناطق المُحيطة

- زيادة غرف الرعاية إلى 29 سريرًا بدلا من 6 أسرة

- تستقبل أكثر من 13 ألف مريض بالعيادات الخارجية شهريًا، و110 ألف مريض بالطوارئ سنويًا