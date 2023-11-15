وزير الخارجية يشكر نظيره الأيرلندي: مواقف بلادكم تجاه المنطقة إيجابية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه ناقش مع وزير الخارجية الأيرلندي العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى وجود إرادة سياسية للتوافق في كثير من المجالات بما يخدم البلدين.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أنّ أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، وتجمعها علاقات وثيقة مع مصر، معربا عن تطلعه إلى دعم أيرلندا لمصر، لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية، استمرار اللقاءات والزيارات مع الجانب الأيرلندي لمزيد من التعاون، موجّها الشكر لأيرلندا على مواقفها الإيجابية تجاه المنطقة وقضاياها، والتأكيد على علاقات الصداقة القوية التي تربط البلدين.