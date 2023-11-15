مجيد بودن: ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة خرق للقانون الدولي والإنساني

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن محاصرة المدنيين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم، وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء، وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح بودن خلال مداخلة عبر سكايب من باريس، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب، خرق للقانون الدولي، ويجب معاقبة الذين قاموا به، والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ، وسلسلة التنفيذ، وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.

وأضاف أن محاصرة المدنيين، شكل من أشكال التعذيب، وتشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه، وجوّعوا المواطنين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي، وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.