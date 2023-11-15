تجهيز 693 مقرا انتخابيا في الغربية استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 ـ 12 ديسمبر المقبل، حيث جرى تجهيز 693 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، ممثلي جميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وطالب محافظ الغربية بضرورة تضافر كل الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، مشيرا إلى ربط كل غرف العمليات مع مركز الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأكد المحافظ ضرورة توفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء باصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية، والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

تجهيز المقرات

وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، بالإضافة إلى اختيار مقرات الانتخابات بالدور الأرضي، فضلا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير كل سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما وجه رحمي بتوفير بيان يشمل أرقام كل الجهات المعنية «إدارة الأزمات، الإسعاف، الحماية المدنية، الشرطة، شركة المياه، شركة الكهرباء».

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إدارة المرور كل التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

المشاركة في الانتخابات

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.