موعد قدوم نوة المكنسة 2023.. هل تجتاح المحافظات الساحلية غدا؟

يشير الجدول الموضوع للنوات التي تضرب المحافظات الساحلية طوال العام، إلى أن نوة المكنسة 2023 يفصلها عدة ساعات على اجتياح تلك المناطق، ويتزامن مع ذلك إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لبعض الاضطرابات غدًا، أبرزها الارتفاع في أمواج البحري الأحمر والمتوسط، والذي يصل إلى 1.75 متر.

موعد قدوم نوة المكنسة 2023

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مواعيد وتواريخ حدوث النوات، وضعت في الأساس من قِبل الصيادين، لمعرفة الأوقات التي تنشط فيها حركات الرياح، وبالتالي تجنب الصيد خلالها، موضحة أن تلك الجداول توضح أن موعد قدوم نوة المكنسة 2023 يكون يوم غدٍ الخميس الموافق 16 من نوفبمر الجاري.

وقالت «غانم» لـ«الوطن» إن النوات قد تسبب أمطارًا غزيرة، على المحافظات الساحلية التي تجتاحها، بالإضافة إلى أنها تسبب ارتفاعًا في أمواج البحر، ونشاط للرياح، وذلك حسب كل نوة وموعد حدوثها، مشيرة إلى أن الاضطرابات القصوى التي تحدثها نوة المكنسة قد تتأخر حتى الأيام الأولى من الأسبوع المقبل، وذلك لأن مواعيد تلك النوات ليست دقيقة إلى حد كبير.

ما المحافظات التي تتأثر بنوة المكنسة؟

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير النوات يكون على المحافظات الساحلية فقط، وخاصة محافظة الإسكندرية، وما يماثلها من محافظات تطل على البحر المتوسط.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأيام المقبلة اضطرابًا كبيرًا في الأحوال الجوية، أهمها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على عدد كبير من المحافظات، وحدوث اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك كله بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من فصل الخريف، بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.