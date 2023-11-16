الأرصاد: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقسا اليوم الخميس سيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطقس سيكون لطيفا ليلا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط والبحر الأحمر خفيف ومعتدل، ويتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر، لافتة إلى وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة

ونوهت عن احتمال تساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 19

جنوب الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18

وسط سيناء ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 19