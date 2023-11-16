تحرير 12 محضرا في حملة تموينية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد، حملة تموينية مكبرة على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا.

نتائج الحملة التموينية بتمي الأمديد بالدقهلية

وقال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، في بيان، إنه جرى شن حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية في نطاق المدينة وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر 6 محاضر العمل دون ترخيص و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم وجود شهادات صحية ومحضر واحد بيع سلع بزيادة عن السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم الى النيابة العامة.

الحملات التموينية مستمرة

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، الحملة تمت بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبتشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، والحملة التموينية مستمرة وبصفة دورية في الفترتين الصباحية والمسائية وبشكل مفاجئ.