فضل سورة الكهف بعد إعلان «الأوقاف» قراءتها في 300 مسجد اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف عقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 عقب صلاة العشاء، مشيرةً إلى أنّ المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

فضل سورة الكهف

وعن فضل سورة الكهف، قال الدكتور مصطفى أبو العمايم، أحد علماء وزارة الأوقاف كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا بمديرية أوقاف كفر الشيخ وعضو برنامج «قادة فكر» بوزارة الأوقاف، أنّ سورة الكهف من السور ذوات الفضل في القرآن الكريم، وذُكرت في أحاديث كثيرة، ومن أهم فضائلها ما ذُكر أنّ قراءتها في يوم الجمعة نورٌ ما بين الجمعتين.

وأوضح أنّ سورة الكهف مكية رقمها 18، تسبق سورة مريم وتلحق سورة الإسراء، في ترتيب سور القرآن الكريم، وعدد آياتها 110 آية، وهي من السور المكية المتأخرة في النزول، إذ أنّ ترتيب نزولها 69، وتتوسط السورة القرآن الكريم، فهي تقع في الجزئين الخامس عشر والسادس عشر، 8 صفحات في نهاية الجزء الخامس عشر و3 في بداية الجزء السادس عشر، وتتناول السورة عدة مواضيع، تدور حول التحذير من الفتن، والتبشير والإنذار، وذكر بعض المشاهد من يوم القيامة، كما تناولت عدة قصص، كقصة أصحاب الكهف الذين سُميّت السورة لذكر قصتهم فيها.

«أبو العمايم»: سورة الكهف ورد في العديد من الأحاديث النبوية

وأكد «أبو العمايم»، أنّ هناك فضل عظيم لقراءة سورة الكهف لقول النبي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ»، كما أنّ للسورة فضل في العصمة من فتنة المسيح الدجال، فقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ»، وقال أيضًا: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ».

ما هو وقت قراءة سورة الكهف؟

وأوضح «أبو العمايم»، أنّه يستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أي مساء يوم الخميس أو في يوم الجمعة، ويستحب قراءتها للرجل والمرأة والطفل الصغير والمسافر، لما لها من ثواب وأجر كبير.