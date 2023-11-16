«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول زيادة الإمدادات الغذائية للشعب الفلسطيني

عرضت قناة extra news الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الإمدادات الغذائية الإضافية للأهالي غزة، بعنوان «السيسي يوجه بتوفير 650 طنا من الإمدادات الغذائية الإضافية للشعب الفلسطيني».

جهود مصر لوقف الصراع بغزة

وقال الكاتب الصحفي، شادي زلطة، إن مصر لم تتوان عن بذل كل الجهود الممكنة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، محاولة منها لوقف هذا الصراع وإحداث هدنة إنسانية داخل القطاع، فضلا عن اتخاذ عدد من المسارات الدبلوماسية والتحركات على الأرض لوقف القصف من جانب نظام الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين والعُزل في القطاع.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كان هناك خطوات مصرية ملموسة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر عبر معبر رفح لداخل قطاع غزة، وهذا لم يتوقف من أول يوم للحرب، ومصر بذلك جهود كبيرة للغاية لإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية سواء غذاء أو وقود أو غيرها».