«المؤتمر» عن قرار «المتحدة» بمنح 100 دقيقة للمرشحيين الرئاسيين: خطوة مهمة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة إعلانية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، يعبر عن حيادية المؤسسة ووفاءً بتعهداتها السابقة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهي خطوة من شأنها عرض البرامج والرؤى على المواطنين.

دعم العملية الانتخابية والديمقراطية

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القرار يمنح الفرصة للمرشحين لطرح أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على المواطنين، متابعا: «الحالة الديمقراطية التي نعيشها حاليًا ثرية للغاية، وتعبر عن مستقبل سياسي أكثر انفتاحًا، ومجال عام مفتوح أمام الجميع للتعبير عن تصوراتهم وتوجهاتهم بمختلف أيدلوجياتهم، ومن ثم هذا القرار يساهم بقوة في التعرف على مرشحيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، الأمر الذي يدعم العملية الانتخابية والديمقراطية التي تعود بالنفع على الوطن».

منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، ومن ثم قرار منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية، مكمل للمساحة التي وفرتها الشركة لجميع المرشحين لعرض برامجهم من خلال النوافذ الإعلامية التي تمتلكها.