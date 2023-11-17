قصة تكريس كنيسة مار جرجس بفلسطين.. يحتفل الأقباط بتذكارها اليوم

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، في صلواتهم بالكنائس، تذكار تكريس كنيسة الشهدي مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه فى الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

قصة تكريس كنيسة مار جرجس

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن القديس مار جرجس الروماني نال إكليل الشهادة على يد الإمبراطور دقلديانوس في عام 263م، وقامت والدته بإخفاء جسده في بلدتها اللدّ إلى انقضاء عصر الاضطهاد.

وفي أوائل عهد قسطنطين الكبير بنى المؤمنون كنيسة على اسم الشهيد مار جرجس الروماني ووضعوا فيها جسده الطاهر، وتم تكريس هذه البيعة المقدسة في مثل هذا اليوم.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت كنيسة مار جرجس الروماني باللدّ من أهم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في العالم، وتشهد زيارات عديدة من المسيحيين من جميع أنحاء العالم.

الاحتفال بتكريس الكنيسة

وخلال الاحتفالات بتذكار تكريس الكنيسة، تُقام صلوات خاصة وتُنشد الترانيم والألحان الدينية، ويُقام قداس إلهي يرأسه أحد أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وخلال القداس الإلهي، يتم قراءة السنكسار الكنسي الذي يروي قصة حياة القديس مار جرجس الروماني وشهادة إيمانه.

وتعد كنيسة مار جرجس الروماني باللدّ من أهم المزارات الدينية في فلسطين، وتُعدّ رمزًا للإيمان المسيحي في المنطقة.