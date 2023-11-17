تفاصيل امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل.. جزء من الحصة وغير موحد

بدأت المديريات التعليمية، إعلان جداول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مؤكدة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب بالصفوف الابتدائية.

امتحانات شهر نوفمبر 2023

وأكدت المديريات التعليمية، بدء امتحانات شهر نوفمبر 2023 نهاية الشهر الجاري في المدارس، أثناء الحصة الدراسية مع عدم الإخلال باليوم الدراسي وخطط المناهج الدراسية، ويوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأضافت المديريات التعليمية أنّ امتحانات شهر نوفمبر 2023 لصفوف ويكون الامتحان في جزء من الحصة، ولا يجري في الحصة الأولى، واختيار الحصة التي يؤديه فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة، ووفقًا للمادة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً

وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، أكدت المديريات سيتم عقد الامتحانات ورقيا بالمدارس، وفي منهج شهر نوفمبر، مشددا على عدم جمع أي مبالغ نقدية من الطلاب لأعمال امتحانات نوفمبر، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتحمل كل الإجراءات المترتبة على ذلك.