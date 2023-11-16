انقطاع المياه عن عدد من مناطق أسوان غدا الجمعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه في عدة مناطق بسبب أعمال تطهير الرافعة المائية، وتشهد المحافظة إقامة عدد كبير من مشروعات خطوط المياه وتحسين البنية التحتية في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن أماكن عدة ستتأثر بقطع مياه المجمع الصناعي الجديد، والصداقة القديمة، وعزبة كيما بالكامل، وعمارات مصنع كيما، وعمارات كيما السد، وعمارات الحديد والصلب، وعمارات الأولى بالرعاية، وعمارات كيما والمستعمرة ج-أ، وعمارات الرحاب، وعمارات التطبقيين. سيتم قطع المياه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً غدًا، وحتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم التالي.

محافظ أسوان يوجه بتشغيل خزان كركر

وفي سياق آخر، أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتشغيل خزان المياه الذي تم بناؤه بسعة 500 متر مكعب في منطقة كركر، حيث يسهم في حل مشكلة انقطاع المياه المتكررة بسبب التحسينات التي تشهدها خطوطها في عدة مناطق.

المشروعات بهدف حل مشكلة انقطاع المياه المتكرر

وأكدت محافظة أسوان في بيان اليوم أن هذا المشروع يأتي بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه، حيث يهدف هذا المشروع إلى حل مشكلة انقطاع المياه المتكرر في قرى كركر من خلال تشغيل الخزان على مدار اليوم بشكل مستمر.

ونفذت محافظة أسوان مؤخرًا تصميمًا جديدًا ومبتكرًا لمنظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر، بهدف حل هذه المشكلة نهائيًا في الوقت نفسه تم إنشاء خزان موازٍ في الشبكة بارتفاع 15 مترًا، مما ساهم في حل مشكلة انقطاع المياه المتكررة.