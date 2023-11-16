أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عنها.. ما معنى السيطرة المعلوماتية على ميناء غزة؟

أعلن الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ41 على العدوان السيطرة المعلوماتية على ميناء غزة، والذي يعد جزءً رئيسيًا من البنية التحتية في قطاع غزة، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه «تكمل السيطرة العملياتية على ميناء أو مرسى غزة، الذي كانت تستخدمه الفصائل الفلسطينية لأغراض إرهابية».

السيطرة المعلوماتية على ميناء غزة.. منع الدخول والخروج

اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الإستراتيجي، قال لـ«الوطن»،إن السيطرة المعلوماتية على ميناء غزة، معناها السيطرة على الدخول والخروج من الميناء، على أساس أن القوات الإسرائيلية موجودة حول الميناء، تسيطر على عملية الدخول والخروج، ولكنها سيطرة بحرية، وليست أرضية.

السيطرة المعلوماتية.. لفظ سياسي أكثر منه عسكري

وأوضح اللواء سمير فرج، أن لفظ السيطرة المعلوماتية هو لفظ سياسي أكثر منه عسكري، لأن القوات الإسرائيلية غير متواجدة داخل ميناء غزة بقواتها وأفرادها، لأن وجودها داخل الميناء يعني تعرضها للتدمير والقتل، يقول الخبير الاستراتيجي: «الهدف منه منع الدخول والخروج من الميناء، بدلًا ما يقول حصار يقول سيطرة معلوماتية، لكي يظهر أنه مسيطر على الميناء، لكن معناه الأساسي هو منع الدخول والخروج فقط».

نتيجة السيطرة المعلوماتية على ميناء غزة، بحسب الخبير الاستراتيجي، هي: «لن يدخل أو يحرج أي شيء إلا بأوامر إسرائيل، إذا كان هناك مركب مثلا قادم من أي دولة عن طريق البحر، سواء مساعدات أو خلافه، لن يدخل إلا بأمر إسرائيل».