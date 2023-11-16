«حماية الوطن من الأخطار» ندوة بالمدينة الجامعية في الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب ندوة تثقيفية بعنوان «حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين»، فى إطار سلسلة الندوات عن الحريات الدينية حريات وذلك بالمدينة الجامعية للطلاب.

حاضر فى الندوة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني ، وقداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة.

رفع الوعي لدي طلاب الجامعة بالوادي الجديد

وقال، الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي، إن الندوة تأتى في إطار دعم رئيس الجامعة لقضية رفع الوعي لدى طلاب ومنتسبي الجامعة بمختلف القضايا والموضوعات.

نبذ كافة أشكال التعصب والتمييز الديني

وأضاف، أن حرية الدين هي الحق في اعتناق الفرد أي دين يختاره وإظهار دينه في العبادة من دون تدخل لا مبرّر له والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني في كلمته، أن مقاصد الحرية أي الحرية في الإسلام وكيفية العبادة الصحيحة ولا إكراه في الدين واحترام الرسل، وسماحة الإسلام وتصحيح الأخطاء للشباب وموقف الإسلام من الجمعات المتطرفة.

وأوضح، قداسة القس برثلماوس من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، أن حرية المعتقد أو حُرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة في الحياة الخاصة، أو العامة بإظهار دينهم أو معتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال.

وفى ختام الندوة، تم الاستماع إلى أسألة الطلاب والإجابة عنها بشكل إيجابي وفعال وتعديل بعض المفاهيم وتصحيحها لديهم من أجل بناء أجيال واعية مثقفة لديها خلفيات دينية تفيد الوطن والمجتمع.