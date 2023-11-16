صرف 850 حكما قضائيا لمستحقات متأخرة للمعلمين بإدارة قنا التعليمية

قالت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إن مندوب المديرية المالية بالإدارة التعليمية، جون جمال، أعلن عن صرف 850 حكمًا من الأحكام القضائية المتأخرة يوم 23 نوفمبر الجاري، بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة تباعًا عقب دعم البند المالي بجزء من المبالغ المطلوبة لدعم المستحقات المتأخرة للمعلمين.

اجتماع إدارة قنا التعليمية

كما عقدت وفاء رشاد مدير عام الإدارة التعليمية اجتماعًا مع شؤون العاملين بالإدارة لبحث كل الأمور التي تساهم في سرعة إنجاز العمل، لصرف المستحقات المتأخرة لجميع الزملاء المعلمين مع توفير إداريين بديوان عام الإدارة لتسهيل الإجراءات التي تصب في صالح المعلمين.

وشددت رشاد، على جميع العاملين بالديوان بالتواجد داخل الأقسام حتى يتم إنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين، مؤكدة على أن الإدارة التعليمية تعمل على دفع عجلة التنمية المهنية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

سيتم تحديد جدول زمني لصرف كل المستحقات

وأضافت رشاد، أنه سيتم عمل إحصائيات كاملة لمتطلبات المعلمين، من الأحكام القضائية المتأخرة والمستحقات المالية بعد اجتماعات مع مسؤولي المديرية المالية وشؤون العاملين، حيث تم الاتفاق على تحديد جدول زمني لصرف كل المستحقات المالية.