إقامة مسابقات في الكرة الطائرة بمركز شباب كبريت المفارق بالسويس

تشهد مراكز الشاب في محافظة السويس؛ العديد من الأنشطة الرياضية التي تساهم بشكل كبير فيجذب الشباب والأطفال ليكونوا روادا لتلك المنشآت الرياضة.

ونفذ مركز شباب كبريت المفارق التابع لإدارة شباب الجناين، بالقطاع الريفي في محافظة السويس، مسابقات دوري في الكرة الطائرة، وذلك من ضمن خطة النشاط المحلية للمركز، وشارك فيها مختلف رواد المركز.

الهدف من الأنشطة الرياضة جذب الشباب والأطفال لعمل شيء مفيد

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص، إن مديرية الشباب والرياضة في المحافظة تعمل دائما ضمن منظومة عمل متكاملة هدفها الأساسي أن يشغل الشباب والأطفال وقتهم بعمل مفيد، والرياضة تعد من أهم النشاطات المفيدة في حياة البشر، والتنافس الشريف والتحفيز على خوض المسابقات تدفع آلية الإدرات المختلفة أعضاء مختلف مراكز الشباب لممارستها.

المسابقات تساهم في إثراء النشاط الرياضي

وتابع الشيمي أن مراكز الشباب تشهد إقامة مسابقات ودوريات في مختلف الألعاب لإثراء النشاط الرياضي، وخلق عملية جذب لمختلف الفئات ليرتادوا مراكز الشباب ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.