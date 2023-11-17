الطفل فراس باكيا: شعرت بقصف الاحتلال أثناء حصولي على علاج السرطان (فيديو)

قال فراس مراد محارب سرطان من غزة، وهو يبكي إنه شعر بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الثلاثاء، الموافق العاشر من أكتوبر، حينما كان في قطاع غزة يتلقى علاج الكيماوي، مشيرًا إلى أنه يقطن فى منطقة رفح.

قضينا ليلة صعبة كتير داخل المستشفي

وروت والدة الطفل فراس، كواليس ما حدث، خلال لقائهما ببرنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، موضحة أنه أثناء القصف كانت هي وابنها داخل المستشفى، حيث يتلقى علاج السرطان، قائلًة: «قضينا ليلة صعبة داخل المستشفى، القصف كان حول مستشفي الرنتيسي، وتم قصف العمارات وأبراج ومحلات، وكل شىء».

وتابعت والدة محارب السرطان: «إحنا ساكنين على الحدود الشرقية، والقصف المدفعي كان كثيرا عندنا، الأطفال بيصرخوا ومش بيناموا، زوجة أخي كان ليها تجربة عام 2014 حينما استشهدت عائلتها، وحينها قالت أنا مش هقعد هنا، فطلعت، وأمى وأبي كذلك عشان كبار فى السن ومرضى، وقررننا نفضل أنا وابني في البيت ولو قصفونا نموت سوا، وابني كان بيقولي أنا مش خايف من الموت يا أمي، لكن عندي شرط، إنهم يدفنونا سوا مع بعض».

وأضافت والدة فراس مراد: «ابني بيحب الحياة، ونفسه يحضر كأس العالم في أمريكا، إحنا اتعودنا على صوت القصف، في الأول كنا بنخاف من صوت القصف، ولكن اتعودنا، وأصبحنا ننام عادي».