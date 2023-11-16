جولة تعريفية للطلاب بالمركز التكنولوجي بطهطا بسوهاج

استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا اليوم برئاسة عامر عوض رئيس المركز، عددًا من تلاميذ مدرسة النصر الابتدائية بطهطا في زيارة للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عقب انتهاء فاعليات اليوم الدراسي.

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، أن استقبال الطلاب يأتي حرصًا على توعية وتعريف أطفالنا بالخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.

فعاليات جولة الطلاب بالمركز التكنولوجى

وأوضح «عوض»، أن فعاليات الجولة تتضمن قيام التلاميذ بطرح الأسئلة والاستفسار عن الخدمات العامة والمتنوعة التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، وقام المهندس على بهنس نائب رئيس المدينة وجرجس ناجى سعيد مدير المركز التكنولوجي بالإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات لتعريف التلاميذ بأهم الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.

استفادة الطلاب من الجولة التعريفية

في نهاية الزيارة قام مشرفو المدرسة بتقديم الشكر للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على حسن الضيافة، والإشارة إلى مدى استفادة التلاميذ من هذه الزيارة الناجحة والمعلومات الهامة عن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين.