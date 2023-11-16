جيش الاحتلال يقتحم محيط المستشفى الحكومي بجنين

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام محيط المستشفى الحكومي بمدينة جنين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

كما قام جيش الاحتلال بالدفع بجرافات وتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 197 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 2750 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يمثل 43% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين منذ الأول من شهر يناير 2023.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ41 على التوالي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.

وأضافت الصحة، أن كل ذلك يجعل حركة سيارات الإسعاف صعبة، إضافة إلى عرقلة حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصول المرضى إلى الرعاية الأولية والمستشفيات بين مدن الضفة الغربية والقدس.