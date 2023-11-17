انفجارات واشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع انفجارات كبيرة واشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

دوريات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

كما أفادت سماع دوي انفجارات في طريق دوريات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة ومخيم جنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 197 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 2750 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يمثل 43% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الأول من شهر يناير 2023.

الحرب على غزة

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ41 على التوالي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.