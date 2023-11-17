تفاصيل انفجار جامعة يريفان الحكومية بأرمينيا.. إصابة 3 أشخاص بحروق

شهدت «يريفان» عاصمة أرمينيا في جنوب القوقاز، صباح اليوم، حريقا اندلع في جامعة يريفان الحكومية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بحروق، ونشرت وسائل إعلام أرمينية وروسية، تفاصيل الحادث.

اندلاع الحريق في مبنى كلية الكيمياء بجامعة يريفان الحكومية

وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الحريق، اندلع في مبنى كلية الكيمياء بجامعة يريفان الحكومية، مشيرة إلى العثور على جثة أحد الأشخاص في مكان الحادث.

وأشارت «ريا نوفوستي»، إلى نقل 3 أشخاص إلى المستشفى مصابين بحروق، فيما قالت تقارير إعلامية، إن أحد الموظفين، أصيب بالاختناق أثناء أعمال الإخلاء.

الجامعة الأرمينية تعلن إخماد الحريق

من جانبها، أوضحت الجامعة الحكومية، في وقت لاحق، أن الحريق اندلع في إحدى الغرف في الطابق السفلي من الجزء الأول من مبنى الجامعة، مشيرة إلى إخماد الحريق. وأضافت الجامعة الأرمينية، أن الحريق، نشب جراء تذبذب التيار الكهربائي.