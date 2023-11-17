«أتعرف ما معنى الكلمة؟».. ابنة الشاعر كريم العراقي تكشف سر أشهر قصائده

تحدثت ضفاف كريم العراقي، عن أشهر القصائد التي كتبها والدها الشاعر الراحل، وفي مقدمتها قصيدة «أتعرف ما معنى الكلمة؟»، الشهيرة التي لا تزال تتردد بين الجماهير في أنحاء الوطن العربي.

تفاصيل قصيدة «أتعرف ما معنى الكلمة؟»

أوضحت ضفاف كريم العراقي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» على قناة «ON»، أن هذه القصيدة كتبت لأول مرة في مطلع التسعينيات، وأصبحت جزءاً من مطلع أغنية «رحال» التي غناها الفنان كاظم الساهر.

أضافت خلال برنامج «معكم»، أن هذه القصيدة كتبت على مرحلتين بينهما سنوات، فقد عاد لاحقاً لاستكمالها بالفعل، موضحةً أن بعض قصائده الأخرى كان يكتبها ثم يعود لاحقاً لاستكمال معانيها في قصائد أخرى.

كواليس قصيدة «باب الجار»

قالت ضفاف كريم العراقي إن والدها كتب لها قصيدتين؛ الأولى «باب الجار»، التي جاءت بعد فترة الغربة والغياب عن بعضهما أثناء الحرب، قائلة: «هذه القصيدة كانت بسبب رسالة أنا أرسلتها لبابا وقتها.. كنا بنحضر للسفر وكان مطلوب مني أنا وأختي ألا نخبر أحدًا أننا مسافرين».

تابعت: «أنا كتبت له أننا مسافرين ولا نعلم متى نرجع وتركتها على مكتبه، بحيث إنه لما يرجع من السفر يلاقيها ويعرف إننا سافرنا.. انقطع الاتصال بينا ومرت 10 سنوات.. بعدين رجعنا التقينا قلت له وصلتك رسالتي قالي نعم وصلتني.. وعرفت منه إنه رد عليا عن طريق القصيدة اللي اتحولت لأغنية مشهورة في الوطن العربي، وأنا لم أكن أعرف أنها لي ورداً على رسالتي إلا حين أخبرني بنفسه».

واصلت: «لأنه في الحقيقة لما استلم رسالتي كان راجع للبيت وماسك الرسالة في إيده ولم يركز على وين رايح فبالغلط دق باب الجار يحسبه بيته».

أغنية «ها حبيبي»

أشارت «ضفاف» إلى أن أغنية «ها حبيبي» للفنان كاظم الساهر، كتبها لها والدها أيضًا، ولم تكن تعرف ذلك إلا حين أخبرها، قائلة: «اتكتبت وأنا في الابتدائية لما كنا مسافرين، هو اللي حكالي إن كتبها عني، حتى هو اللي كتب سيناريو الفيديو كليب.. في جزء فيه بنت بتزعل لما أبوها يتعرف على إنسانة أخرى بعد انفصاله عن والدتها.. كانت أغنية مصالحة».