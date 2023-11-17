مواعيد الاختبارات الشفوية لـ«جودة الأداء» للأئمة والواعظات بالسويس

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، موعد عقد الاختبارات الشفوية للمتقدمين من الأئمة والواعظات لجودة الأداء.

موعد اختبارات الأئمة والواعظات

وأوضح بيان مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، أن مواعيد الاختبارات الشفوية بالمديريات الإقليمية من المتقدمين لبرنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، سيكون يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، بديوان عام المديرية الكائنة في مدينة 24 أكتوبر.

المستندات المطلوبة لدخول الاختبارات

وأشارت مديرية أوقاف السويس في بيان عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك»، إلى أن المستندات المطلوب لدخول الاختبار تتطلب ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها ووصورة شخصية حديثة وصور المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدمين خلال سنوات دراستهم.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التقدم لبرنامج جودة الأداء للأئمة والواعظات، وتم التقديم على موقع الوزارة الكترونيا، كما أعلن الموقع الرسمي للوزارة أسماء من لهم حق خوض الاختبارات الشفوية وحددت مكانه بالمديريات الإقليمية بالمحافظات.