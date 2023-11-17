انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا غدا

تنطلق فعاليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا في نسخته السادسة، غدا السبت، بعنوان «الإدارة المتكاملة المستدامة - طريق نحو الجمهورية الجديدة نموذج جامعة طنطا»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

6 جلسات في المؤتمر

وأكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات علمية متخصصة، بمشاركة علماء من جامعات أمريكية وجنوب أفريقية بهدف تحفيز الجهود المبتكرة لشباب الخريجين في المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة، كما يتضمن مشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وطرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية.

دعم التعاون الدولي

كما يتضمن المنتدى دعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع في الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري باستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات في هذا المجال.