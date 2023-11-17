جدول مواعيد تسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023

ينتهي خلال 48 ساعة الموعد المقرر لتسلم ملفات وظيفة مندوب مساعد من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق من جامعات الجمهورية، على أن يكون يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر هو اليوم الأخير لتسلم هذه الملفات للمتقدمين.

موعد تسليم الملفات لمجلس الدولة

ووفقاً لما نشره مجلس الدولة على صفحة وحدة التعيينات التابعة له على موقع "فيس بوك"، فإن تسليم الملفات بعد استيفاء بيانتها سوف يبدأ من يوم 2 ديسمبر 2023 على أن ينتهي يوم 10 من ذات الشهر، وجاء ترتيب الجامعات كالتالي:

السبت 2 ديسمبر

- جامعة القاهرة

- جامعة السادات

- جامعة الزقازيق

الأحد 3 ديسمبر

- جامعة عين شمس

- جامعة بنها

الاثنين 4 ديسمبر

- جامعة الإسكندرية

- جامعة المنصورة

- جامعة المنوفية

الثلاثاء 5 ديسمبر

- جامعة أسيوط

- جامعة المنيا

- جامعة بني سويف

- جامعة الفيوم

الأربعاء 6 ديسمبر

- جامعة جنوب الوادي

- جامعة أسوان

- جامعة سوهاج

- جامعة دمياط

- جامعة بورسعيد

الخميس 7 ديسمبر

- جامعة الأزهر بنين

- جامعة الأزهر بنات

السبت 9 ديسمبر

- جامعة حلوان

- جامعة طنطا

- أكادييمية الشرطة

- الجامعة البريطانية

- الجامعة الألمانية

الأحد 10 ديسمبر

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