وظيفة بـ 14 ألف جنيه لو معاك عربية أو موتسيكل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن وظائف لمن يمتلك سيارة أو موتسيكل للعمل بإحدى الشركات التي تطلب للتعيين بها مندوب توصيل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل الوظائف المتاحة بالشركة، التي تحتاج لشغل وظيفة مندوب يمتلك (عربية أو موتسيكل).

وظائف بامتلاك عربية أو موتسيكل

أماكن العمل

التجمع / الرحاب / العبور / الشروق/ أكتوبر / زايد / مدينة نصر / مصر الجديدة / المقطم / زهراء المعادي

متطلبات الوظيفة

مؤهل متوسط على الأقل

الحد الأقصى للسن 45 سنة

مميزات الوظيفة

الراتب يصل إلى 12000 جنيه للموتسيكل

ويصل الى 14000 جنية للسيارة (تقبل السيارات بداية من موديل 2000)

تقدر تعمل من 20 إلى 50 أوردر يوميا

مواعيد العمل: من 7صباحا إلى 4 مساء / من 4 مساء إلى 1 صباحا / من 11 مساء إلى 8 صباحا

عدد ساعات العمل 9 ساعات

يوم إجازة في الأسبوع

أرباح كل 3 أشهر

تأمين طبي

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/UVvXX83vJv