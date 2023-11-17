جندي إسرائيلي يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان في رام الله (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مقطع فيديو عبر شاشتها لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء إلقائه قنبلة في أحد المساجد بمدينة رام الله.

إلقاء قنبلة داخل مسجد فلسطيني

ورصد تقرير مصور عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلب من زميله تصويره أثناء إلقاء القنبلة داخل مسجد غرب مدينة رام الله أثناء رفعه الأذان.

وقام الجندي الإسرائيلي بالتوجه ناحية باب المسجد أثناء رفع الأذان وقام بإلقاء القنبلة داخله وعاد مسرعًا قبل أن تنفجر القنبلة داخل المسجد.