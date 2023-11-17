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«مستقبل وطن» بالبحر الأحمر يستعد لعقد مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:13 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
تجهيزات مؤتمر دعم السيسي

تجهيزات مؤتمر دعم السيسي

تستعد قيادات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر بتجهيزات ضخمة لعقد مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المقرر له غدا السبت في مدينة رأس غارب.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في شمال محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، بحضور آلاف المواطنين من رأس غارب مدينة البترول بمحافظة البحر الأحمر. 

مؤتمر حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر 

قال أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات تجري على قدم وساق لعقد مؤتمر جماهيري ضخم لتأييد الرئيس السيسي بحضور آلاف المواطنين من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية ووقائية واحترازية مشددة بالتنسيق مع أجهزة مدينة رأس غارب. 

تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية 

وأوضح «الدقاق»، أن هناك دعما كبيرا من أهالي البحر الأحمر للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر لها في شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها البلاد. 

 

 

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