«حملة السيسي» تستعرض إحصائيات نشاطها منذ 8 أكتوبر حتى 16 نوفمبر
كتب:
محمد سعيد الشماع
09:18 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أحد اللقاءات السابقة للحملة الانتخابية
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إحصائيات لقاءات وأنشطة الحملة الانتخابية في الفترة التي بدأت يوم 8 أكتوبر الماضي، وحتى أمس الخميس الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري.
إحصائيات لقاءات حملة السيسي الانتخابية
- 88 لقاء مع مختلف مكونات الشعب المصري.
- 11 فعالية خارجية.
- 2300 زائر: «الشباب - المرأة - الفنانون والمثقفون - العمال - رجال الأعمال - الرياضيون - الفلاحون».
- 4 سفارات ووفود أجنبية: «ممثل الاتحاد الأوروبي - السفير الفلسطيني - السفير الفرنسي - وفد من السفارة الأمريكية».
- 238 جهة: «أحزاب - نقابات عمالية ومهنية - كيانات رياضية - جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني - اتحادات - كيانات شبابية - ممثلو الجاليات المصرية في الدول المختلفة».