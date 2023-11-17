«إعلام بني سويف» تنظم مؤتمرها العلمي الدولي الثاني الاثنين المقبل

تنظم كلية الإعلام جامعة بني سويف، الاثنين المقبل، وعلى مدار يومين المؤتمر العلمي الدولي الثاني، والذي يأتي تحت عنوان «الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة»، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والكتاب في مجال الصحافة والإعلام.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور والموضوعات منها الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى، والممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة، كذلك الإعلام الرقمي والحوكمة الرقمية والمجتمع وقضايا التنمية المستدامة، والسرد القصصي الرقمي، والمحور الخامس والأخير ملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام، إن المؤتمر جاء نتيجة حتمية للاهتمام البحثي من قِبل الكلية برصد العلاقة بين تأثير طبيعة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات على مظاهر إنتاج المحتوي الإعلامي والإعلاني والتسويقي خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأضاف عميد الكلية لـ «الوطن»، أن محاور المؤتمر ترتبط بصناعة المحتوى ورصد الممارسات التسويقية والعلاقة بين الإعلام والمجتمع في ظل العوامل الافتراضية الجديدة، فضلاً عن انعكاسات البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية على بنية وهيكلية وصناعة الإعلام الرقمي في المستقبل.