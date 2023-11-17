عبد السند يمامة: الدستور المصري هو أبو القوانين جميعا ويجب الرجوع إليه

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن مؤتمره الانتخابي الثاني من داخل محافظة بورسعيد يحمل عنوان «عيد الجهاد»، وبرنامجه يعتمد على 4 محاور، منها الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح التشريعي، وإصلاح التعليم، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، وجميع هذه المحاور تم وضعها من قبل متخصصين كل في مجاله.

البرنامج الانتخابي

وأوضح رئيس الوفد، أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، لافتا إلى أنه لا يوجد نهضة لأي دولة دون الاهتمام بالتعليم والدكتور طه حسين قال التعليم ركن أساسي في الحياة الطبيعية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن الدستور المصري هو أبو القوانين جميعا ويجب الرجوع إليه.

هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة

وأضاف مرشح الرئاسة، أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات والاختصاصات في ممارسة عمله، ويكون شريكا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة.

وأوضح عبد السند يمامة: لا يوجد سياسة بدون أخلاق قائلاً: «أريد أن أوجه رسالة للأعضاء بالحزب يحب أن نبتعد عن الأمور السطحية والتركيز على مستقبل مصر والوفد ونؤكد أنه لا وجود للسياسة بدون الأخلاق».