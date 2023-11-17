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المستشار محمود فوزي: فوجئت باختياري رئيسا لحملة السيسي.. وأعتبره تكريما وتشريفا

كتب:

محمد عزالدين
10:38 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنه فوجئ في البداية لاختياره رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، قائلا: «نظرت إلى الموضوع على أنه تكريم، ولم يكن قرارا سهلا، لكن قناعتي بالمسيرة وبما تم جعلتني أرحب بهذا التكليف، واعتبرته تشريفا وثقة كبيرة».

القضاء ليست مجرد وظيفة

وأضاف «فوزي»، خلال حوار ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، إن القضاء ليس مجرد وظيفة بينما هو خُلق وطبع، فالحياد والعدالة والإنصاف صفات ليست بالضرورة أن يكون الإنسان قاضيا لكي يتمتع بها.

وتابع: «متشرف بهذا التكليف، وسعيد به، وأدعو الله أن أكون على قدره وإن شاء الله تظهر الانتخابات الرئاسية بالشكل المشرف الذي يليق بمصر والمصريين».

قافلة ضخمة وتبرعات

ولفت فوزي إلى أن الحملة تعمل على تجميع قافلة ضخمة وحجم التبرعات فيها من الكيانات والأحزاب الداعمة فوق ما تتخيل لدعم غزة، مشيرًا إلى أن البدايات تبشر أن الحجم كبير، ما يدل على أن هناك استجابة للتوجيه الذي يحدث، والجميع ينظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية القضايا، كما وصفها الرئيس.

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