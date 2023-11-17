جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق البريج بإخلاء منازلهم بشكل فوري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجل، يفيد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق البريج بإخلاء منازلهم فورا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، أعلنت أنها تلقت طلبات من 5 دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.