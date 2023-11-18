إنجازات 10 سنوات.. اهتمام غير مسبوق بتنمية الأقاليم والمناطق المهمشة

تعمل الدولة المصرية على تنمية المناطق المُهمشة، وكان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية لتصحيح الاختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هـذه العملية التنموية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.

تنمية الأقاليم والمناطق المهمشة

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشـة إلـى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق (صعيد مصر، سيناء، الساحل الشمالي الغربي).

تنمية الصعيد

كانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب.

حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مـن الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يجري استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة (2014 - 2023)، ما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التي أنفقتها الدولة جرى تخصيصها لمحافظات الصعيد.

وقد شملت هذه التنمية كل القطاعات:

180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.

50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.

32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.

41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.

45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.

42 مليار جنيه في قطاع الصحة.

17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة.

72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.