كوبا تتضامن مع غزة.. رئيسها ارتدى الكوفية بالمظاهرات وندد بجرائم إسرائيل

في إطار التعاطف الدولي الذي تبديه عدد كبير من الدول حول العالم بينها دول من قارة أمريكا اللاتينية مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ضد اقصف مستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على «طوفان الأقصى»، وما نجم عنه من سقوط آلاف الشهداء وحملة اعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة نشرت الرئاسة الكوبية، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، صورا أظهرت فعاليات شهدتها العاصمة «هافانا»، تضامنا مع الفلسطينيين.

وأعربت كوبا، حكومة وشعبا في مناسبات لا حصر لها عن دعمها غير المشروط لحق فلسطين في أن تكون دولة حرة وذات سيادة. وأمس الجمعة، شهد الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، حفلا في ساحة قصر الثورة في العاصمة «هافانا»، تضامنا مع الفلسطينيين، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات والسلطات، كما التقى الرئيس الكوبي في وقت سابق،144 شابًا من فلسطين يدرسون الطب في البلاد.

إضاءة ساحة الثورة بهافانا بعلم فلسطين

ونشر حساب الرئاسة الكوبية الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، صورا حول الفعالية، مصحوبة بتعليق، أضواء ساحة الثورة الليلة مضاءة من أجل فلسطين، مضيفة في تغريدة أخرى، إن الموسيقيين والشعراء الكوبيين، رفعوا أصواتهم من أجل القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الشقيق.

كما نشرت الرئاسة الكوبية، صورا لرئيس البلاد، يرتدي الكوفية الفلسطينية أثناء لقائه الطلاب الفلسطينيين.

أغاني تضامنية مع الشعب الفلسطيني

كما أدى كوبيون، وطلاب، في ساحة الثورة بهافانا، أغنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب المشاركون، الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، بوضع حد للعنف والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.